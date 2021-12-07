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Son dakika haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheliye işlem - Son Dakika

Son dakika haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheliye işlem

07.12.2021 17:48
Son dakika haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheliye işlem

Son dakika haberine göre İzmir'de bir hafta içerisinde yapılan 9 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 14 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir'de bir hafta içerisinde yapılan 9 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 14 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde il genelinde 9 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, adreslerde yapılan aramalarda, 642 bin 120 adet doldurulmuş makaron, 576 bin 400 adet boş makaron, 58 paket kaçak sigara, 168 adet puro, 104 kilogram tütün, 144 sigara sarma kağıdı, bin 200 adet mentol topu, 3 litre sahte içki, 8 bin 730 adet etiket, 20 litre aroma, 2 bin 135 litre etil alkol, 3 adet cep telefonu, 483 adet elektronik emtia, 16 bin 895 adet muhtelif emtia (gözlük, çerçeve, güneş kremi), 14 bin 895 litre katkılı akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonlarda, olaylarla ilgili 14 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi. - İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheliye işlem

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kasım, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 14 şüpheliye işlem - Son Dakika


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