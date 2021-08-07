İzmir 'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika

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