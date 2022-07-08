Son dakika... İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

08.07.2022 02:35

Son dakika haberler... İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü İzmir'in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne giden F.K., idaresindeki 35 AH 8738 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon önündeki otomobili sollamak isterken sol şeritten gelen Rahmi Koç idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü Rahmi Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesi ardından İzmir Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsü F.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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