Araç sahipleri dikkat! Bayram öncesi bu kez zam değil, okkalı bir indirim geldi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne giden F.K., idaresindeki 35 AH 8738 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon önündeki otomobili sollamak isterken sol şeritten gelen Rahmi Koç idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü Rahmi Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesi ardından İzmir Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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