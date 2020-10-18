Son dakika haberleri: İzmir'de kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onur Kaçar'ın kullandığı 35 GE 1040 plakalı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi'nde Samet A. idaresindeki 45 C 5495 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Onur Kaçar olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Samet A, sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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