H.T, dün Hacı İbrahim Mahallesi Kara Selvi Sokak'ta oturan kayınvalidesinin evine giderek, eşi Serap T. (29) kayınvalidesi Serpil Palalı (47) ve kayınvalidesinin kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) tabancayla öldürmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheli, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla yakalanmıştı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İzmir'de karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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