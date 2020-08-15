Son dakika haberleri! İzmir'de kasası otomobilin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde dün kasasının bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü Ramazan Kurt, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kurt'un ifadesinde kamyonun freninin patladığını iddia ettiği ancak durumun şüpheli bulunması nedeniyle aracın inceleneceği öğrenildi.
Sürücünün çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu da kaydedildi.
Olay
İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden tuğla yüklü 45 TV 766 plakalı kamyonun 35 KG 8049 plakalı otomobile çarpması sonucu dorsesi otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 16 yaşındaki Bora Beycioğlu hayatını kaybetmiş, Kadir ve Öykü Beycioğlu ile Hülya Çilem yaralanmıştı.