Son dakika haberleri! İzmir'de kasası otomobilin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden tuğla yüklü 45 TV 766 plakalı kamyonun 35 KG 8049 plakalı otomobile çarpması sonucu dorsesi otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 16 yaşındaki Bora Beycioğlu hayatını kaybetmiş, Kadir ve Öykü Beycioğlu ile Hülya Çilem yaralanmıştı.

Sürücünün çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu da kaydedildi.

Kurt'un ifadesinde kamyonun freninin patladığını iddia ettiği ancak durumun şüpheli bulunması nedeniyle aracın inceleneceği öğrenildi.

İzmir 'in Balçova ilçesinde dün kasasının bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:55

Kaynak: AA

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