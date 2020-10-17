İzmir'de kaybolan zihinsel engelli genç, AKUT ve AFAD tarafından bulundu - Son Dakika

İzmir'de kaybolan zihinsel engelli genç, AKUT ve AFAD tarafından bulundu

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç şahsın evine dönmemesi üzerine dağlık bölgeye gittiğini öğrenen ailenin yardımına AKUT ve AFAD ekipleri koştu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca, günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılan aramalarda şahsa ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Asarlık Mahallesi'ndeki evlerinin önünden ayrılan 28 yaşındaki Hasret Ceylan'dan bir süredir haber alamayan yakınları telaşa kapıldı. Ceylan'ı arama çalışmalarına başlayan yakınları, havanın kararmasıyla Arama Kurtarma Derneği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma köpekleriyle birlikte Ceylan'ı aramaya başladı. Ekipler, görgü tanıklarının Ceylan'ın dağlık bölgeye gittiğini gördüklerini söylemesi üzerine ikiye ayrılarak arama çalışmalarını sürdürdü.

Gence ulaşıldı

Gece saat 02.00'ye kadar bölgeyi tarayan ekipler arama çalışmalarına gündüz devam edebilmek için ara verdi. Sabahın ilk saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarına arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra drone destekli aramalar ile bölgede çalışma yapıldı. Ekipler, sabah saatlerinde Hasret Ceylan'a ulaştı. Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.