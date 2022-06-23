Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

23.06.2022 04:58
Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bergama ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erol Çam'ın (47) kullandığı 35 VLG 23 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Güler Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çam, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Bergama, Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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