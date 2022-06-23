Alınan bilgiye göre, Erol Çam'ın (47) kullandığı 35 VLG 23 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi Güler Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kaynak: AA

Bergama, Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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