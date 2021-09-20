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Acımasız koca, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti - Son Dakika

Acımasız koca, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti

20.09.2021 00:13

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darbedilmesi anbean cep telefonu görüntülerine yansırken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aliağa'nın Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darbettiği ileri sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı K.K'ye (25) şiddet uygulamaya başladı.

BALKONDA DÖVDÜ

Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Bu esnada gözleri önünde anneleri darbedilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya kayıtsız kalmadı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYİ MAHALLELİ YAKALADI

Şiddet olayı vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan T.Y, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken, genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. Görüntülerde; balkonda bulunan engelli küçük kızın annesinin darbedildiği anlara şahit olduğu, evin içerisinden gelen çığlık sesleri ile birlikte genç kadının kendisini sürünerek balkona atmasına rağmen kocası tarafından balkonda bulunan tabure ile kafasına vurulduğu anlar ile 6 yaşındaki kızının da o anlarda annesinin yanında olduğu görülüyor.

MAHALLELİ KADINA YARDIM TOPLADI

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken hastanede tedavisi tamamlanan genç kadının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca, genç kadına mahalleli tarafından destek olunduğu, Türkiye'de oturma izninin bulunmadığı öğrenilen K.K'ye destek olmak isteyen mahalle sakinlerinden M.D'nin öncülüğünde para toplandığı ve yardımda bulunulduğu ifade edildi.

Engelli, Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acımasız koca, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti - Son Dakika


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