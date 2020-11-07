İzmir'de korkutan ev yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 5 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Korkutan yangında daire içerisinde kalan ve dumandan etkilenen bir kişi kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Kılıç Reis Mahallesi Şükrü Saraçoğlu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'ncü katında çıktı. Daire içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından daire içerisinde bir kadının olduğu bilgisi edinilmesi üzerine, merdivenli itfaiye aracı ile dairenin bulunduğu katın balkonuna çıkıldı. İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen Esen G., ekipler tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esen G., tedavi altına alındı.

Öte yandan, yangın sonrası panik yaşayan vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak durumu endişeli gözlerle izlerken, ekipler tarafından kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR