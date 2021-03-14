Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 1 milyon 489 bin 189 lira ceza kesildi
14.03.2021 21:09
Son dakika gelişmesine göre İzmir Valiliği, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere, dün, 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığını bildirdi.
İzmir Valiliği, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere, dün, 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de dün, 2 bin 513 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı.
Denetlemelerde, kurallara uymayan kişi ve işletmelere, toplam 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
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