İzmir Valiliği, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere, dün, 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de dün, 2 bin 513 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetlemelerde, kurallara uymayan kişi ve işletmelere, toplam 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığı belirtildi.