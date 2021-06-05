Makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre yangın, Kiraz ilçesi Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ve 10'a yakına arazözle müdahale edildiği öğrenildi. Öte yandan yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

İZMİR - İzmir Kiraz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

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