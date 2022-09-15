İzmir'in Foça ilçesinde, makilikte çıkan daha sonra ormana sıçrayan yangın korkuttu. Yangın 2 saattin sonunda kontrol altına alınabildi. Ekipler, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.