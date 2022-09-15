İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika
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İzmir'de korkutan yangın

15.09.2022 15:21
İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Foça ilçesinde, makilikte çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde, makilikte çıkan daha sonra ormana sıçrayan yangın korkuttu. Yangın 2 saattin sonunda kontrol altına alınabildi. Ekipler, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika
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