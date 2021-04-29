İzmir'in Bornova ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çınar Mahallesi 5023 Sokak'ta Coşkun Çolak'ın yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın sırasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çolak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika