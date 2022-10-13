Son dakika haberleri... İZMİR'DE OKULDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İZMİR'DE OKULDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI

13.10.2022 12:57

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesindeki Güzelyalı Ortaokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki Güzelyalı Ortaokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta öğrencilere, deprem sonrası yapılması gerekenler ve alevlere müdahale eğitimi de verildi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geçen mayıs ayında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 620 resmi ve özel okulda 54 bin 41 7'nci sınıf öğrencisine okul afet farkındalık eğitimi verilmeye başlandı. Ayrıca Ekim 2022 - Mayıs 2023 tarihlerinde 30 ilçeki iş güvenliği uzmanlarına afet gönüllülük eğitimi verileceği belirtildi. Bu kapsamda, '13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, AFAD koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen tatbikatların ilki Güzelyalı Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. İzmir İl AFAD Müdürü Kartal Muhcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de tatbikatı izledi. Tatbikat zilin çalması ile başladı. Senaryo gereği, öğrenciler 2 dakika içerisinde okul binasına güvenli şekilde tahliye etti. Ardından deprem sonrası okulun ikinci katından mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi. Sedyedeki konu mankeni, 2 kattan aşağıya halatlı sistemle indirildi. Öğrencileri tatbikatı dikkatle izledi. Yine olası bir yangın sonrası neler yapılması gerektiği gösterildi. Okul bahçesinde ateş yakılıp, aleve nasıl müdahale edileceği uygulamalı anlatıldı. Tatbikatın sonunda öğrencilere AFAD arama kurtarma köpeği Şans gösteri sundu. Şans, eğitmeninin her bir talimatını dinleyip yerine getirdi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, Ülkemiz bir afet ülkesi. İl Milli Eğitim müdürlüğümüzle ortak bir protokol yaptık. Öğrencilerimize afet durum anlarında hareket tarzlarına ve neler yapmalarını gösterdik. Deprem sel toprak kayması gibi olaylarda nasıl davranışlarda bulunması gerektiklerini anlattık. Geleceğim mimarları, mühendisleri öğrencilerimiz olacak. Eğitimlerle toplumumuz daha duyarlı hale gelecektir dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün ise, Tüm öğrenciler bu eğitim almış olacak. Eğitimler sayesinde sadece öğrenciler değil aileler de bilinçlendirilmiş ve farkındalığı arttırılmış olacak dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İZMİR'DE OKULDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI - Son Dakika

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