Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: DHA
Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika
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