Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (2)

10.10.2022 15:16
Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (2)

Son dakika gündem haberine göre KONTROL ALTINDA İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Davut CAN/ İZMİR,


YORUMLAR
500
İzmir gündem haberleri | İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yıkılan Buca Cezaevi'nin yeriyle ilgili önerge görüşüldü İzmir gündem haberleri | İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yıkılan Buca Cezaevi'nin yeriyle ilgili önerge görüşüldü İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı Tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 22:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement