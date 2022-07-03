İZMİR'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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İZMİR'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

03.07.2022 20:12

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın saat 19.05 sıralarında Sancaklı Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 2 uçak, 9 arozöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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