Yangın saat 19.05 sıralarında Sancaklı Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 2 uçak, 9 arozöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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