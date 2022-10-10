İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

10.10.2022 13:16
İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

İzmir haberleri: İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında - Son Dakika

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