Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Kaynak: İHA

Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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