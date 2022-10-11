Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

11.10.2022 00:57
Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Son dakika habere göre İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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