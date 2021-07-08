Son dakika haberleri! İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz görevlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.