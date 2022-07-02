Edinilen bilgiye göre, yangın, Aliağa ilçesi İzmir- Çanakkale karayolunun Foça kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orta refüjdeki alanda biranda yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyünce dumanlar bölgeyi kapladı. Yangın, yoldan geçen sürücülere de zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Tragger, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

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