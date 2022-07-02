Son dakika haberleri: İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

02.07.2022 14:12
Son dakika haberleri: İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

Son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde, orta refüjde çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düşünce 4 araç birbirine girdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, orta refüjde çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düşünce 4 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Aliağa ilçesi İzmir- Çanakkale karayolunun Foça kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orta refüjdeki alanda biranda yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyünce dumanlar bölgeyi kapladı. Yangın, yoldan geçen sürücülere de zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Tragger, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

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