Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

17.07.2022 18:22
Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde beton çitlere çarpan otomobilde başlayan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde beton çitlere çarpan otomobilde başlayan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kemalpaşa-İzmir yolu üzerindeki Meltem mevkisinde, İzmir yönüne giden 35 AKK 460 plakalı otomobil, virajda yoldan çıktı.

Yol kenarındaki beton çitlere çarparak durabilen otomobil, yanmaya başladı. Sürücü otomobilden inerken, yangın rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziemir ilçesindeki orman yangınına müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

Yaklaşık bir dönümlük otluk alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İzmir'de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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