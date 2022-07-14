Alınan bilgiye göre, Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan Güldağ (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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