Son dakika haberleri... İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

14.07.2022 23:40
Son dakika haberleri... İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan Güldağ (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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