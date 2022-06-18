Yangın, öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran Mahallesi 3184 Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen H.Ş. oturduğu evi yaktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! İzmir'de oturduğu evi yakan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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