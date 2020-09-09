- İzmir'de pazarcı esnafına HES kodu uygulaması başladı

Denetimlerde, takipli bir esnaf tespit edilerek karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde polis ekipleri, yurt geneli ve ilçe bazında uygulanan korona virüsü önlemlerine ek olarak tüm esnafa Hayat Eve Sığar kodunun alınmasına yönelik uygulama başlattı. Özellikle ilçeye dışarıdan gelen pazarcı esnafına yönelik uygulamanın ilk gününde, pazarda satış yapmaya gelen takipli bir esnaf tespit edilerek karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede salı günleri kurulan ve çevre yerleşim birimlerinden de çok sayıda vatandaşın alışverişe geldiği pazarda denetime erken saatlerde başladı. Denetimlerde hem esnaf hem alışveriş yapanlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarda, yoğunluğun yaşanmaya başlandığı saat 12.00'den sonra pazar yerine girmemeleri ve alışverişlerini daha erken saatlerde yapmaları konusunda bilgilendirildi. 85 yaşında olduğu belirlenen bir vatandaşın pazara girmesine ise izin verilmedi.

Esnafa HES kodu zorunlu oldu, 1 esnaf evine gönderildi

Bu önlem ve uygulamaların yanı sıra bir başka ekip, pazarın kurulduğu ilk saatlerde tüm esnafı dolaşarak Hayat Eve Sığar kodu sorgulaması yaptı. HES kodu olmayan esnafa, uygulamanın telefonlarına indirilmesi ve kodun alınması konularında yardımcı olundu. Ekipler, HES kodu sorgulamasıyla korona virüsü nedeniyle takipli vatandaşların olup olmadığını takip etti. Ayrıca polis ekipleri, pazarda GBT sorgusu da yaptı. İlçe dışından gelen ve takipli olduğu tespit edilen bir esnaf ise gerekli işlemlerin ardından evine gönderildi. Emniyet müdürlüğü ekiplerinin, HES kodu ile takip sorgulamalarının bundan sonra sürekli olarak yapılacağı ve ilçedeki sabit seyyar tüm esnafa da uygulanacağı bildirildi.

Pazarcı esnaflarından Hüseyin Akyüz, HES kodu uygulamasının toplum sağlığı açısından önemli bir uygulama olduğuna inandığını söyledi. Hüseyin Akyüz, "Herkesin HES kodu alıp kurallara riayet etmesi hepimizin sağlığı için önemli. Birimizin değil hepimizin, ülkenin sağlığı için önemli" dedi.

Esnaflardan Handan Sarankok da, emniyetin uygulamasını desteklediklerini söyledi. Handan Sarankok, "HES konusunda polislerimiz emniyetten geldiler. Bize HES'in açıklamasını yaptılar. Sağlığımız için şu korona döneminde, takibimiz için gerekli olduğu bilgilerini verdiler. Destekliyoruz ve çok memnunuz" şeklinde konuştu.

HES kodu nedir? Nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmaya yarayan bir koddur. Paylaşılan HES kodları, uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile alınabiliyor.