İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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İzmir'de PKK-KCK-PYD- YPG operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen polis operasyonunda PKKKCKPYDYPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Emniyettek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.