Son dakika haber! İzmir'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de plastik fabrikasında yangın

21.08.2022 08:56

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de plastik fabrikasında yangın İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de plastik fabrikasında yangın

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yanan fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, 07.40 sıralarında Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

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