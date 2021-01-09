Son dakika haber: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberler: İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Altınyol'da uygulama yapan polis ekipleri, 35 ZHY 47 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Zafer Payzın Köprüsü yakınında yakalandı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan sürücünün, hakkında yakalama kararı bulunan Z.Ş. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 9 bin 61 lira idari para cezası verildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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