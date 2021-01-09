Son dakika haber: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
09.01.2021 07:47
Son dakika haberler: İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Altınyol'da uygulama yapan polis ekipleri, 35 ZHY 47 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Zafer Payzın Köprüsü yakınında yakalandı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan sürücünün, hakkında yakalama kararı bulunan Z.Ş. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 9 bin 61 lira idari para cezası verildi.
Son Dakika Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak