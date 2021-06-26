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Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

26.06.2021 21:43

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi Cami minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi İzmir'de sağanak ve fırtına gün içerisinde etkili olurken, birçok ilçede ağaçlar ve direkler devrildi.

İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

Cami minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

İZMİR - İzmir'de sağanak ve fırtına gün içerisinde etkili olurken, birçok ilçede ağaçlar ve direkler devrildi. Karada ve denizde vatandaşlar zor anlar yaşarken, Kemalpaşa ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu.

İzmir'de gün içerisinde bir anda başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi olmak üzere Aliağa, Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı kısa sürede felç ederken, birçok noktada ağaçlar ve direkler devrildi. Araçların üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken, kuvvetli rüzgara plajlarda yakalanan vatandaşlar da, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Cami minaresi fırtınaya dayanamadı

Etkili olan fırtına ortalığı adata savaş alanına çevirirken, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kuyucak Camisi'nin minaresi kuvvetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Ayrıca, birçok evin çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Denizde zor anlar yaşadılar

Öte yandan, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'nde sefer düzenleyen arabalı vapurdan bir vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde denizde meydana gelen kuvvetli rüzgar ve lodosun etkisi görülürken, bir başka tekneden çekilen görüntülerde ise vatandaşların denizde yaşadığı zor anlar görülüyor.

Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

Fırtına, İzmir, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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