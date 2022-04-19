Son dakika haberleri | İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

19.04.2022 02:52
Son dakika haberleri | İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ilaçlar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ilaçlar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Ç'nin ilçede sahte ilaç üretip ticaretini yaptığı yönünde ihbarı aldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda B.Ç'ye ait depo ve araçta arama yapan ekipler, 16 bin 380 sahte tablet ilaç, 120 poşet şase ilaç ile 1041 cinsel içerikli ilaç ve çeşitli cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Sahte İlaç, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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