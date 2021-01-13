BBP Genel Başkanı Destici: "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır"

13.01.2021 13:37
BBP Genel Başkanı Destici:

zmir'in Buca ilçesinde meydana gelen selde, sulara kapılarak sürüklenen ve bir tırın altına tutunarak hayatta kalan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

zmir'in Buca ilçesinde meydana gelen selde, sulara kapılarak sürüklenen ve bir tırın altına tutunarak hayatta kalan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, yaklaşık 5 saat boyunca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır" dedi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Destici, Türkiye'nin siyasette her zaman demokratik bir tavır ortaya koyduğunu fakat zamanı geldiğinde de hukukun gereğini yapacağını belirtti. Destici, "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oyuyla seçildiğini ve seçilmiş bir lideri eleştirirken saygı ve üsluba herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Cumhurbaşkanımız anayasamıza göre yürütme erkinin başıdır ve siyasetin de en önemli aktörlerindendir. Yapılan her eleştirinin hukuka ve siyasi nezakete, siyasi ahlaka, edebe uygun olmasını bekleriz. Üslup siyasetteki kalitenin en önemli göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu ve benzer söylem kullananlara çağrımız, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanını eleştirebilirler ama eleştiri yaparken de siyasi nezaket kurallarını asla bir kenara bırakamazlar" ifadelerini kullandı.

"SIRAM GELDİĞİNDE BEN DE AŞIMI OLACAĞIM"

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda tüm önerilerin dikkate alınmasını ve herkesin sırası geldiğinde aşı olması gerektiğini ifade eden Destici, "Aşı pandeminin atlatılmasında ve bu sürecin geçirilmesinde en önemli hadisedir. Bütün çabalar gösterdi ki aşı olmadan korona virüsle mücadeleyi kazanmak zor gözüküyor. Türkiye'ye gelen aşılar mutlaka denemelerden, incelemelerden ve testlerden geçtikten sonra genele uygulanmaya başlanacak. Ben de şahsım adına tavsiye ediyorum ve sıram geldiğinde aşımı yaptıracağım" dedi.Bahtiye Tuna, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Sele kapılan Bahtiye Tuna, yol kenarındaki bir tırın altına sığınarak hayata tutundu. Tuna, tır şoförü ve çevrede bulunan bekçiler tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın, tedavisi yapılmak üzere Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Bahtiye Tuna'nın sağlık durumu hakkında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yekta Öncel açıklama yaptı. Doç. Dr. Öncel, Bahtiye Tuna'nın hastaneye geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu; ancak kolunda ve omzundan ve morluklar mevcut olduğunu belirterek, "Herhangi bir yerinde kırık veya iç kanama tehlikesi yoktu; ancak su yuttuğu için gözlem altına aldık. Kendisini birkaç gün misafir edeceğiz. Şuanda genel durumu iyi. Hastamız 90 yaşındaki annesinin evinin su aldığını duyunca annesini kurtarmak için evden çıkıyor. Sel sularına kapılıyor ve yol kenarındaki bir tırın altına tutunarak kendini kontrol etmeye çalışıyor. Yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde mahsur kalmış. Bir sıkıntı çıkmaması halinde yarın taburcu olabilir" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)

Gaziosmanpaşa, Özbekistan, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: 'Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır' - Son Dakika


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