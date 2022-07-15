Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

15.07.2022 15:25
Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de ikamet eden F.G'nin evine baskın düzenledi.

Aramada 11 tabanca, iki av tüfeği, havalı tüfek, susturucu, 27 bıçak, balta, satır, 2 polis rozeti, polis plaketi, telsiz, kelepçe ve 1007 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.G'nin 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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