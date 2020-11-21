Son dakika haberleri... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 10.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAKLAR ISSIZ KALDIKentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi 'nde, Gündoğdu Meydanı 'nda ve Basmane Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri ile motosikletli yunus timleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.