Üye Girişi
Son dakika haberleri... İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

04.02.2022 04:17
Son dakika haberleri... İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağırmaya başlayan ve bunun üzerine sokakta bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen şahıs, çıkan kavgada göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağırmaya başlayan ve bunun üzerine sokakta bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen şahıs, çıkan kavgada göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Ufuk Mahallesi 913/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Erdoğan (25) yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan'ı, mahallenin 3 genci 'sokak ortasında bağırma' yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.D. (23) tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti itiraf etti

Polis ekiplerince kavgaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. A.D., karakoldaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederken, savcının incelemesinin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Son dakika haberleri... İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

YORUMLAR
500

Ufuk Mahallesi, Hasan Erdoğan, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 04:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İzmir'de sokak ortasında 'bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement