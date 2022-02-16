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Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

16.02.2022 10:06

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen 14 şüpheli, jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İZMİR'de, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen 14 şüpheli, jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övdüğü belirlenen kişilere yönelik operasyonlar yapıldı. Dün sabah saatlerinde, İzmir kent merkezi ile 9 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

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Medya, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika
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