Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

Kızılüzüm mevkisindeki su dolum tesisinde şoför olarak çalışan Ali Yağmur'un (61) hareketsiz olarak yerde yattığını gören çalışma arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yağmur'u Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Savcının incelemesinin ardından Yağmur'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.