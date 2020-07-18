Son dakika haberleri: İzmir'de taksicilerle kokareççinin yer kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında çıkan yer kavgasında, 2 kişi tabanca ile vurularak, 1 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kıvanç Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında devam yer kavgası, bugün silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre cadde üzerinde araçlarını park edip müşteri bekleyen taksicilerden Cahit D. (54) ile Reşat D.(30), aynı bölgede seyyar kokoreççilik yapan Aydan B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Aydan B. (36) belinden çıkarttığı tabanca ile Cahit D. ve Reşat D.'ye ardı ardına ateş açtı. Bu sırada, ateş altında kalan taksicilerden biri de Aydan B.'yi bıçakla yaraladı.
Soruşturma kapsamında, Aydan B.'nin dün akşam saatlerinde Cahit D. ve Reşat D. ile tartıştığı da öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.