Son dakika haber | İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

08.10.2022 10:23

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi. E.Ö. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YORUMLAR
500
İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildi İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: DHA

Kemalpaşa, Jandarma, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
12:10 Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
11:52 Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 14:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement