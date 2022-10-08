İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi. E.Ö. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika

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