Son dakika haberleri... İzmir'de taşıdığı poşetteki ekmeğin arasında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, taşıdığı poşetteki ekmeğin içine uyuşturucu saklayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, durumundan şüphelendikleri Doğan A'yı, GBT sorgusu yapmak için durdurdu.

Zanlının elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmeğin arasına gizlenmiş halde 528 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelinin, içinde ne olduğunu bilmediği paketi, Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün, Antalya'ya götürmesi için kendisine verdiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheli Doğan A'nın, "uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, yankesicilik ve hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu kaydedildi.