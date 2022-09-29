Son dakika haberleri... İZMİR'DEKİ TEFECİLİK OPERASYONUNDA 8 GÖZALTI

İZMİR'de, acil nakit ihtiyacı içinde olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, borçları ödeyemeyen kişileri tehdit ve baskı yoluyla mağdur eden 8 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapan kişilere yönelik dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kiraz ve Ödemiş ilçelerindeki 9 ev ve 9 iş yerine düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, acil nakit ihtiyacı içinde olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, borçları ödeyemeyen kişileri tehdit ve baskı yoluyla mağdur ettikleri belirlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 41 senet, 10 ajanda, farklı şahıslara ait 21 tapu, 6 ruhsatsız tüfek ve 20 tüfek mermisi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 110 fişek ve 1 pala ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.