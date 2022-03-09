Son dakika haberleri... İzmir'de tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İzmir'de tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı

09.03.2022 17:53
Son dakika haberleri... İzmir'de tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek faizle vatandaşa borç vererek tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek faizle vatandaşa borç vererek tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. adlı bir kişinin ilçede yaşayan vatandaşlara yüksek faizle ödeme karşılığında borç verip senet yaptığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, N.A.'yı yakalayarak gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 25 adet senet, 1 senet koçanı ve 25 adet tabanca mermisi ele geçirildi. N.A., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Hisarcık, İzmir, Polis, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İzmir'de tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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