Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı ev yanarak kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı ev yanarak kül oldu

Son dakika haberleri... İzmir\'de tek katlı ev yanarak kül oldu
Son Güncelleme: 23.01.2021 22:11

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi 7012 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de tek katlı ev yanarak kül oldu - Son Dakika


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