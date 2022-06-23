İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

23.06.2022 07:07

İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Konak ilçesinde telefonda tartıştığı 26 yaşındaki genci 7 yerinden silahla vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli, 11 gün sonra yakalandı.

İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde telefonda tartıştığı 26 yaşındaki genci 7 yerinden silahla vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli, 11 gün sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Olay 11 Haziran saat 22.30 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Masum Özyekin ile aynı mahallede oturduğu öğrenilen Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştı. Telefonda çıkan tartışmanın ardından Özyekin'in oturduğu sokağa otomobille gelen Mehmet Raşit Ö., yanında getirdiği tabancayla Özyekin'e ardı ardına ateş açtı. Göğüs, karın, kasık ve bacaklarına 7 mermi isabet ettiği öğrenilen Mehmet Masum Özyekin kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Özyekin komşuları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Masum Özyekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11 gün kaçabildi

Olayın ardından cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, 11 gün sonra Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu esnada polis ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan Mehmet Raşit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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