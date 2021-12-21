Son dakika haberleri: İzmir'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Aliağa ilçesinde, Biçerova yol kenarındaki denetim istasyonunun karşısında meydana geldi. İddialara göre, İzmir'den Çanakkale istikametine giden A.Ö idaresindeki 47 ABC 898 plakalı DUF marka tır, Çitlembik mevkiinde yolda yürüyen 26 yaşındaki Mehmet Çetin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çetin metrelerce sürüklendi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni, İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, sürücü A.Ö jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
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