Son dakika haberleri | İzmir'de trafik kazası : 1 ölü

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin taksiyle çarpışması sonucu 1 kişi hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin taksiyle çarpışması sonucu 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Kozağaç Mahallesi Sivri Bulvarı'nda M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı otomobil, 217 Sokağı'ndan bulvara çıkan Mehmet Salih Aslan (34) yönetimindeki 35 T 6873 plakalı taksiyle çarpıştı. Kaza nedeniyle yan yatan taksinin altında kalan sürücü Aslan, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.Ç polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından normale dündü.

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