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Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası : 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası : 2 yaralı

12.09.2021 07:01
Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası : 2 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde Karabağlar istikametine doğru seyir halinde olan Savaş Hayrettin A. (34) idaresindeki 35 BKT 39 plakalı otomobil, yön levhasına çarptı.

Kazada sürücü ile yolcu konumunda bulunan Ogün K. (35) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Karabağlar, Gaziemir, Savaş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası : 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası : 2 yaralı - Son Dakika
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