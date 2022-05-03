Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

03.05.2022 00:03
Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Fırat Y. yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil Kuzey Ege Otoyolu'nun Yahşelli Mahallesi sınırlarında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Fırat Y. ile otomobilde bulunan Enes E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.D, T.B. ve Ö.A. Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Menemen, Fırat, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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