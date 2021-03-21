Son dakika haberleri: İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Recep Fırtına, AA muhabirine, "Mahallemizin dolmuş durağının hemen yanında yaşanan olayda tüfek sesini duyunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Cinayetin sebebini tam olarak bilemiyoruz." dedi.

Olay yerinden kaçan M.K ise Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tosunlar Mahallesi'nde, Avcı ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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