Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu alışverişi sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı - Son Dakika

Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, tabanca, pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla F.T, H.P, D.T, M.K, K.T. ve F.D'yi yakaladı, depoya kapatıldığı belirlenen sürücü S.K, M.K. ve K.D'yi kurtardı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.K'nın bir depo çevresinde görüldüğünü tespit etti.

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