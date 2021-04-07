Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada 607 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki S.O.Ç. (44), A.C.S. (34), S.D. (36) ve H.N.S. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.O.Ç'nin 22, A.C.S'nin 12, S.D'nin 12 ve H.N.S'nin 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde de takibe aldıkları bir otomobili, kovalamacanın ardından durdurdu. Sürücü M.N.C, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Elindeki bir paketi attığı görülen şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Pakette, 860 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin başka bir uyuşturucu suçundan arandığı da tespit edildi.

Son Dakika

Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"

Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek

Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti

Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali